В Лондоне прошла финальная пресс-конференция перед боем между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.
После выхода на сцену боксеры поприветствовали друг друга, обнявшись.
"Никакой войны не будет. Это все слова Дерека. Я принес мир, и это будет офигенный, чистый и красивый бокс", - сказал Усик.
"Александр - прекрасный боец, я его поклонник. Но это большой бой для меня, так что ты не пройдешь. Спрятаться будет негде", - отметил Чисора.
Дуэль взглядов боксеры провели с улыбками на лицах и разговорами. В какой-то момент Усик даже рассмеялся.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире