Политика У здания КСУ в Киеве проходит акция протеста - жгут файеры и дымовые шашки

2020-10-30 11:15 288

В Киеве проходит акция протеста под стенами Конституционного суда Украины из-за скандальных решений КСУ. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Протестующие пришли под стены КСУ с плакатами "Коррупционный суд Украины", "Судей КСУ - за решетку", а также принесли чемоданы с наклейками "Коалиция - в подарок для Януковича". Демонстранты зажгли файеры.

PavlovskyNews сообщает, что протестующие забросали Конституционный суд презервативами, файерами и дымовыми шашками.

Также сообщается, что участники митинга отправились под Офис президента.

Напомним, ранее КСУ признал неконституционной норму об уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений, чем вызвал критику со стороны как правоохранительных, так и контрольных органов. Согласно решению КСУ, уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является "чрезмерным наказанием" для человека.

Своим решением Суд заблокировал реализацию результатов местных выборов и лишил НАПК доступа к государственным реестрам, которые используются для проведения проверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. В связи с этим ни один руководитель госоргана не может быть официально назначен на должность.

Президент Украины созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что действия Конституционного суда связаны с планом подрыва государственности Украины.

Позже стало известно, что Кабмин обязал Национальное агентство по предотвращению коррупции безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО, о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству. Национальное агентство по предотвращению коррупции восстановило публичный доступ к реестрам деклараций чиновников и депутатов.

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