Экономика Сокрушительный удар доллара, в Нацбанке признались, что происходит: «Гривна девальвировала почти на…»

2020-10-31 13:00 279

Национальный банк сообщил о девальвации гривны

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

В пятницу, 30 октября, официальный обменный курс гривны к доллару на конец третьего квартала по сравнению с концом второго квартала 2020 года снизился на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%.

Главным фактором, который вызвал девальвацию гривны в третьем квартале 2020 года, называют ухудшение конъюнктуры на валютном рынке, обусловленное ростом спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ожиданий.

"Самыми чистыми покупателями иностранной валюты в этот период были импортеры бытовых товаров и автотрейдеры, нерезиденты на рынке облигаций внутреннего госзайма и Прямые иностранные инвесторы с целью репатриации дивидендов. Также выросли операции по покупке иностранной валюты на условиях форвард", - отметили в отчете.

В течение третьего квартала курс гривны к доллару ослаб в то время как большинство валют основных торговых партнеров Украины укрепились. Да, это привело к обесцениванию и номинального эффективного валютного курса, и реального эффективного курса.

На 30 октября НБУ установил такой урс валют в Украине:

100 долларов – 2843,83 грн;

100 евро – 3329,84 грн.

Отметим, что в проекте Государственного бюджета на следующий год заложен курс 29 грн за один доллар. Согласно прогнозу Кабинета министров Украины, на конец 2021 года курс будет колебаться на уровне 28,8 грн, а средний курс доллара за год составит 29,1 грн.

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