Политика Кравчук: КСУ нарушил Конституцию Украины

2020-11-01 10:30 795

Законопроект президента об увольнении всего состава Конституционного суда - вынужденная мера, отметил политик.

Конституционный суд Украины своим решением о признании незаконной уголовной ответственности за ложь в декларациях нарушил Основной Закон. Об этом в субботу, 31 октября, заявил глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

"Конституционный суд может нарушать, а все остальные должны смотреть, как он нарушает. Украинское общество действиями Конституционного суда поставлено в ситуацию, которая требует немедленных, конкретных, действующих шагов", - отметил Кравчук.

При этом политик добавил, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении всего состава КСУ - вынужденная мера.

"Президент гасил огонь. Когда собрался СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация расширялась в данном случае после принятия такого решения, и нужны были очень быстрые и радикальные шаги", - напомнил он.

По словам Кравчука, теперь от парламента зависит, что будет с упомянутым законопроектом. Верховная Рада должна принять законы, которые восстановят авторитет такой важной структуры, как КСУ, и погасят пламя, которое горит вокруг его судей.

Напомним, ранее в Совете Европы выступили против роспуска КСУ. Однако представитель президента в суде Федор Вениславский заявил, что это единственно возможный выход из сложившейся ситуации.

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