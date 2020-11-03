Политика Кравчук заявил о готовности к "компромиссам" с Путиным: "Россия тоже устала..."

2020-11-03 21:00 255

 

Новое скандальное заявление о Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности к компромиссам с РФ

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Так, глава делегации Украины в ТКГ выразил убеждение, что Россия уже "устала" от войны на Донбассе, поэтому шаги с украинской стороны могли бы дать "конкретные результаты".

"Я думаю, что и Россия устала от этой войны на Донбассе, и не только на Донбассе. И если бы мы нашли совместно какие-то пути, которые не поставили, как они считают, Россию в невыгодное положение в политически международном плане, я думаю, что это дало бы конкретные результаты", - сказал Кравчук.

При этом он подчеркнул, что ему безразлично, как это отразится на политических позициях президента РФ Владимира Путина.

Кравчук заверил, что его цель - "чтобы в Украине был мир". Для этого политический деятель готов к "компромиссам" и "разговорам".

"Я готов на компромиссы, на разговоры. Но компромиссы - это же взаимные, а не просто односторонние компромиссы, или одностороннее движение. Это движение навстречу. Компромиссы - это поиск лучшего решения", - отметил Кравчук.

Как известно, Кравчук и раньше отличался неоднозначными заявлениями о Донбассе, что часто вызывало бурную реакцию среди украинской общественности.

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