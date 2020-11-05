Политика Кравчук предложил провести выборы на Донбассе

2020-11-05 18:00 105

 

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что «План совместных шагов», подготовленный украинской стороной направлен на то, чтобы создать условия для проведения на оккупированных частях Донецкой и Луганской области местных выборов 31 марта 2021 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Кравчук рассказал, что согласно «Плану совместных шагов» для ТКГ полное прекращение конфликта на Востоке Украины и вывод войск с ОРДЛО должно состояться в начале 2021 года.

«Все вооруженные формирования, наемники, вооружение - все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021», - рассказал Кравчук.

Кроме того, по словам Кравчука, Украина должна вернуть контроль над границей и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность, ведь для того, чтобы двигаться вперед, нужно обеспечить безопасность.

Кравчук заявил о важности четкого урегулирования вопроса ответственности участников конфликта на Донбассе и недопущения наказания для невиноватых.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению Леонида Кравчука конкретные шаги украинской стороны могли бы помочь достичь мира на Донбассе, ведь Российская Федерация уже "устала" от войны.

В тоже член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш уверен, что заканчивать войну на Донбассе России сейчас не выгодно, ведь пока что с РФ не снята ответственность за развязывание конфликта на Востоке Украины.

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