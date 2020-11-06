Правила Шенгенской зоны предлагают ужесточить для защиты границ Евросоюза

Как сообщает Le Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон призвал пересмотреть правила Шенгенской зоны в сторону усиления защиты внешних границ Евросоюза.
Для этого необходимо создать настоящую полицию безопасности. Макрон заявил, что представит соответствующие предложения в Европейском совете уже в декабре. Он также объявил о намерении существенно усилить контроль на границах страны.
"На фоне изменений по ситуации с угрозами мы решили значительно усилить наш пограничный контроль в Шенгенской зоне", – сказал он.
По словам французского лидера, на пограничном контроле будет увеличена численность полицейских, жандармерии и вооруженных сил, привлеченных к патрулированию на границе с 2,4 тысяч до 4,8 тысячи.
Макрон предлагает "переосмыслить организацию" Шенгена и "усилить нашу общую охрану границ с реальной полицией безопасности на внешних границах". Он считает, что это сделает Шенгенскую зону "более последовательной".
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