Facebook заблокировал группу, в которой собирались сторонники Трампа

Facebook заблокировал группу Stop the Steal, в которой сторонники Дональда Трампа призывали к насилию, сообщает АР. На момент блокировки в группе было более 350 тысяч участников.
"В соответствии с исключительными мерами, которые мы принимаем в этот период повышенной напряженности, мы удалили группу Stop the Steal, в которой координировали действия по делегитимизации выборного процесса. Мы также видели тревожные призывы к насилию со стороны членов группы", - сказано в заявлении Facebook.
В свою очередь Дональд Трамп продолжает безосновательно обвинять своих политических соперников в попытке сфальсифицировать президентские выборы.
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