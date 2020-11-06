Политика Facebook заблокировал группу, в которой собирались сторонники Трампа

2020-11-06 16:30 162

Facebook заблокировал группу Stop the Steal, в которой сторонники Дональда Трампа призывали к насилию, сообщает АР. На момент блокировки в группе было более 350 тысяч участников.

"В соответствии с исключительными мерами, которые мы принимаем в этот период повышенной напряженности, мы удалили группу Stop the Steal, в которой координировали действия по делегитимизации выборного процесса. Мы также видели тревожные призывы к насилию со стороны членов группы", - сказано в заявлении Facebook.

В свою очередь Дональд Трамп продолжает безосновательно обвинять своих политических соперников в попытке сфальсифицировать президентские выборы.

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