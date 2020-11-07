Политика ОБСЕ: На Донбассе 52 нарушения перемирия

2020-11-07 13:30 270

 

Среди задокументированных нарушений - 32 неустановленных взрыва недалеко от Петровского и донецкой фильтровальной станции.

Наблюдательная миссия ОБСЕ за сутки 5 ноября зафиксировала в Донецкой области 52 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Среди задокументированных нарушений - 32 неустановленных взрыва недалеко от Петровского и донецкой фильтровальной станции. В Луганской области нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Всего с начала действия нового перемирия на Донбассе, вступившего в силу 27 июля, миссия ОБСЕ зафиксировала 2051 нарушение режима прекращения огня.

Среди них - 1286 очередей и одиночных выстрелов, 682 взрыва, 43 снаряда в полете, 16 дульных вспышек, 23 запуска осветительных ракет.

Как сообщалось, наблюдатели ОБСЕ по состоянию на вечер 2 ноября зафиксировали семь нарушений режима тишины в зоне вооруженного конфликта в Донецкой области.

Представители незаконных вооруженных формирований стреляли из крупнокалиберного пулемета в районах к югу от донецкой фильтровальной станции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Кравчук предложил провести выборы на Донбассе

2020-11-05 18:00 792

На Донбассе сепаратисты применили гранатометы, силы ООС сбили беспилотник

2020-11-05 13:16 645

Местные выборы на Донбассе - впервые озвучена точная дата и условия проведения

2020-11-05 12:09 651

Контактная группа согласовала четыре новые точки разведения сил на Донбассе

2020-11-05 08:39 615

Еще новости в разделе "Политика"

ОБСЕ: На Донбассе 52 нарушения перемирия

2020-11-07 13:30 270

Правила Шенгенской зоны предлагают ужесточить для защиты границ Евросоюза

2020-11-06 21:36 435

Второй тур местных выборов в Украине состоится 15 и 22 ноября

2020-11-06 17:28 849

Facebook заблокировал группу, в которой собирались сторонники Трампа

2020-11-06 16:30 543
Все статьи раздела "Политика"

Политика

ОБСЕ: На Донбассе 52 нарушения перемирия 2020-11-07 13:30 270
Правила Шенгенской зоны предлагают ужесточить для защиты границ Евросоюза 2020-11-06 21:36 435
Второй тур местных выборов в Украине состоится 15 и 22 ноября 2020-11-06 17:28 849
Facebook заблокировал группу, в которой собирались сторонники Трампа 2020-11-06 16:30 543

Лента

13:30 ОБСЕ: На Донбассе 52 нарушения перемирия
13:00 7 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12:30 Землю накроет затяжной магнитной бурей: стали известны даты
12:00 Оштрафуют не только полицейские: какие наказания ждут украинцев за нарушение карантина
11:30 ВОЗ: Миру пора готовиться к новой пандемии
11:00 В Украине создадут единый социальный реестр для упрощения оформления пособий и других выплат
10:30 Степанов объяснил, почему у Украины с COVID лучше, чем у Польши
10:00 В Украине резко подорожают популярные продукты
10:00 В Украине новый антирекорд: более 10 тысяч новых случаев коронавируса
04:00 У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону - Жванецкий об Одессе и Украине