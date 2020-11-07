Политика ОБСЕ: На Донбассе 52 нарушения перемирия

2020-11-07 13:30 270

Среди задокументированных нарушений - 32 неустановленных взрыва недалеко от Петровского и донецкой фильтровальной станции.



Наблюдательная миссия ОБСЕ за сутки 5 ноября зафиксировала в Донецкой области 52 нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Среди задокументированных нарушений - 32 неустановленных взрыва недалеко от Петровского и донецкой фильтровальной станции. В Луганской области нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Всего с начала действия нового перемирия на Донбассе, вступившего в силу 27 июля, миссия ОБСЕ зафиксировала 2051 нарушение режима прекращения огня.



Среди них - 1286 очередей и одиночных выстрелов, 682 взрыва, 43 снаряда в полете, 16 дульных вспышек, 23 запуска осветительных ракет.



Как сообщалось, наблюдатели ОБСЕ по состоянию на вечер 2 ноября зафиксировали семь нарушений режима тишины в зоне вооруженного конфликта в Донецкой области.



Представители незаконных вооруженных формирований стреляли из крупнокалиберного пулемета в районах к югу от донецкой фильтровальной станции.

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