Политика Проигравший выборы Трамп отправил в отставку главу Пентагона Марка Эспера

2020-11-10 08:12 51

Не сумевший победить в президнтской гонке, но пока действующий президент США Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны Марка Эспера.

Как сообщил американский лидер в своем Twitter, он уже назначил временно исполняющим обязанности главы Пентагона директора Национального контртеррористического центра США Кристофера Миллера.

"Я рад объявить, что Кристофер Миллер, уважаемый директор Национального контртеррористического центра (единогласно одобренный Сенатом), будет временно исполняющим обязанности министра обороны. Решение вступает в силу немедленно", – написал американский президент.

При этом Трамп поблагодарил Эспера за службу.

"Крис сделает великолепную работу! Марк Эспер уволен. Я хотел бы поблагодарить его за службу", – добавил президент США.

Напомним, ранее телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что глава Пентагона Марк Эспер подготовил заявление об отставке.

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