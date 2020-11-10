Политика Штрафы для евробляхеров: что именно предлагают Минфин и "Слуга народа"

2020-11-10 20:30 33

У народных депутатов и Минфина есть три точки зрения на то, как должен выглядеть закон о штрафовании водителей авто на иностранных номерах

Об этом "Апострофу" рассказал народный депутат от монобольшинства Евгений Брагар.

"Что касается самого законопроекта, есть три точки зрения. Первая – Минфин, часть таможенного комитета, представители "ЕС" и "Голоса" выступают против любого варианта доступного растаможивания. Вторая – незначительная часть "слуг" выступает за рассрочку таможенных платежей, но, чтобы они остались в нынешнем объеме. И третья – есть группа активистов от "Слуг народа", к которым и я отношусь, которые выступают за общее доступное растаможивание, чтобы был снова введен льготный период, как это было в 18-19 году, как минимум, на 6 месяцев, чтобы люди имели возможность завезти и растаможить доступные автомобили", - сообщил Брагар.

Пока депутаты думают, штрафы должны быть заморожены.

"Надеюсь, что привлекать не будут и прецедентов не будет, хотя я допускаю, что может быть, когда не совсем чистые на руку инспекторы будут пытаться привлечь к ответственности людей", - резюмировал Евгений Брагар.

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