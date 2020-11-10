Политика Штрафы для евробляхеров: что именно предлагают Минфин и "Слуга народа"

2020-11-10 20:30 33

 

У народных депутатов и Минфина есть три точки зрения на то, как должен выглядеть закон о штрафовании водителей авто на иностранных номерах

Об этом "Апострофу" рассказал народный депутат от монобольшинства Евгений Брагар.

"Что касается самого законопроекта, есть три точки зрения. Первая – Минфин, часть таможенного комитета, представители "ЕС" и "Голоса" выступают против любого варианта доступного растаможивания. Вторая – незначительная часть "слуг" выступает за рассрочку таможенных платежей, но, чтобы они остались в нынешнем объеме. И третья – есть группа активистов от "Слуг народа", к которым и я отношусь, которые выступают за общее доступное растаможивание, чтобы был снова введен льготный период, как это было в 18-19 году, как минимум, на 6 месяцев, чтобы люди имели возможность завезти и растаможить доступные автомобили", - сообщил Брагар.

Пока депутаты думают, штрафы должны быть заморожены.

"Надеюсь, что привлекать не будут и прецедентов не будет, хотя я допускаю, что может быть, когда не совсем чистые на руку инспекторы будут пытаться привлечь к ответственности людей", - резюмировал Евгений Брагар.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

У министра финансов Украины Сергея Марченко подтвердился COVID-19

2020-11-10 10:15 60

фото Covid-19 подтвердился у нардепа из Слуги народа и главы делегации в ПАСЕ

2020-11-04 10:12 756

Слуги народа заговорили о готовящемся роспуске Конституционного суда

2020-11-03 11:15 711

Евробляхерам упростили жизнь - будут штрафовать на месте, без суда и конфискации авто

2020-10-30 16:31 1221

Еще новости в разделе "Политика"

Штрафы для евробляхеров: что именно предлагают Минфин и "Слуга народа"

2020-11-10 20:30 33

Премьер Армении публично извинился и назвал реальные причины мирного соглашения

2020-11-10 14:45 105

Совет нацбезопасности США отреагировал на заражение Зеленского коронавирусом

2020-11-10 13:44 216

Турция открыто поздравила Азербайджан с победой в конфликте за Нагорный Карабах

2020-11-10 13:16 72
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Штрафы для евробляхеров: что именно предлагают Минфин и "Слуга народа" 2020-11-10 20:30 33
Премьер Армении публично извинился и назвал реальные причины мирного соглашения 2020-11-10 14:45 105
Совет нацбезопасности США отреагировал на заражение Зеленского коронавирусом 2020-11-10 13:44 216
Турция открыто поздравила Азербайджан с победой в конфликте за Нагорный Карабах 2020-11-10 13:16 72

Лента

21:30 В НБУ назвали три причины обвала гривны в этом году
21:00 В Украину идет серьезное похолодание: синоптики дали детальный прогноз
20:30 Штрафы для евробляхеров: что именно предлагают Минфин и "Слуга народа"
20:05 Як рейдерка-адвокатесса Тетяна Козаченко не соромиться публічно просити СБУ знову посприяти в шахрайстві
20:00 В Украине выявили несколько штаммов коронавируса
19:30 Некоторые люди имеют природный иммунитет к COVID-19
19:00 До отключения осталось полтора месяца: миллионы украинцев могут остаться без газа зимой
18:30 В ЕС озвучили три сценария возобновления полетов
18:00 "Выиграл не Covid, а "Шахтер". Срна ответил Луческу, обвинившему коронавирус в проигрыше "Динамо"
17:30 Пенсии безбожно урежут, выплаты станут копеечными: "Уже с января 2021 года..."