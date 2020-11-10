Экономика В НБУ назвали три причины обвала гривны в этом году

2020-11-10 21:30 39

 

Падение курса национальной валюты в этом году частично спровоцировали пандемия коронавируса, "общий негативный фон в мире" и привязка к выручке от аграрного сезона.

Об этом заявил директор департамента открытых рынков Национального банка Алексей Лупин в интервью изданию Минфин, опубликованном во вторник, 10 ноября.

"Частично девальвация объясняется пандемией Covid-19 и общим негативным фоном в мире. Аппетит к риску упал, инвесторы сократили инвестиции во все развивающиеся страны. Это приводит, в том числе, и к тому, что инвесторы-нерезиденты выходят из государственных ценных бумаг", - считает Лупин.

По его словам, из внутренних факторов падения гривни можно выделить рост государственных расходов. Лупин отметил, что в середине лета на едином казначейском счете было 75 млрд грн.

"Сейчас остаток - около 15 млрд грн. Такие активные бюджетные расходы также создают спрос на валютном рынке", - отметил финансист.

Он добавил, что гривня также привязана и к аграрному циклу.

"Лето - не самый лучший период, с точки зрения поступлений экспортной выручки. В октябре выручка значительно выросла, по сравнению с сентябрем, но мы еще не на пике. Кроме агровыручки есть много других факторов. В любом случае мы не видим никакой катастрофы. Принимая во внимание внешний и внутренний фон, валютный рынок функционирует очень хорошо", - заверил Лупин.

Напомним, в начале недели курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 28,1100 грн/$1 с 28,1350 грн/$1 в пятницу. Такую же цену на "американца" НБУ оставил и этим утром.

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