Политика Великобритания выдворила со своей территории белорусских дипломатов

2020-11-11 14:11 27

В ответ на объявление Минском персонами нон грата двух дипломатов Великобритании Лондон высылает двух белорусских дипломатов.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что решение о выдворении сотрудников посольства Беларуси будет "четким посланием" властям этой страны во главе с президентом Александром Лукашенко о том, что у их несправедливого решения будут последствия.

"Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и отвратительном насилии в отношении белорусского народа", - подчеркнул Рааб.

В тот же день в британский МИД был вызван посол Беларуси Максим Ермалович, где ему было объявлено о решении выдворить дипломатов.

Накануне МИД Беларуси объявил о высылке военного атташе Тимоти Уайта Бойкотта и заместителя посла Лизы Тамвуд. Решение принято 8 ноября ввиду деятельности подданных Великобритании, "не совместимой со статусом дипломатического агента. Британские дипломаты "собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и о ходе протестов", в частности, они наблюдали за акцией протеста в центре Минска, отмечалось в сюжете ОНТ.

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