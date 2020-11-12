Политика Джо Байден раскрыл карты: кто будет руководителем аппарата Белого дома

2020-11-12 13:11 70

Руководителем аппарата Белого дома станет Рон Клайн – бывший советник Джо Байдена.

"Глубокий и разнообразный опыт Рона Клайна, а также его способность работать с людьми любого политического спектра – именно то, что мне нужно от руководителя аппарата Белого дома, когда мы сталкиваемся с кризисным моментом и снова объединяем нашу страну", – написал сегодня Байден в своем Twitter.

Напомним, Клайн был советником Байдена в бытность его вице-президентом в администрации президента Барака Обамы. Ожидается, что на новом посту Клайн будет заниматься борьбой с пандемией коронавируса. Ранее он координировал работу по борьбе со вспышкой Эболы в Африке.

Известно, что Клайн уже принял предложение Байдена.

"Я польщен доверием избранного президента и отдам все силы, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Белого дома Байдена – Харрис", – написал он в Twitter.

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