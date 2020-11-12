Экономика У МВФ есть к Украине три основных вопроса от которых зависит новый транш

2020-11-12 14:14 196

Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко, который в данное время находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что результаты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд.

Как сообщает Голос Америки, Шевченко выразил надежду, что миссия посетит Украину уже до конца этого года.

По его словам, сейчас с МВФ обсуждаются три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проект бюджета Украины на 2021. И третий - работа самого Национального банка.

"Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист - в Украине есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - рассказал глава НБУ.

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