Экономика У МВФ есть к Украине три основных вопроса от которых зависит новый транш

2020-11-12 14:14 196

Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко, который в данное время находится с визитом в Вашингтоне, заявил, что результаты пребывания миссии МВФ в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят Международный валютный фонд.

Как сообщает Голос Америки, Шевченко выразил надежду, что миссия посетит Украину уже до конца этого года.

По его словам, сейчас с МВФ обсуждаются три блока вопросов. Первый касается решения Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине. Второй - проект бюджета Украины на 2021. И третий - работа самого Национального банка.

"Для того, чтобы появились даты, нужно достичь прогресса во всех блоках вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе оптимист - в Украине есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - рассказал глава НБУ.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Минфине уверяют, что Украина исправно выполняет договоренности с МВФ

2020-10-23 10:12 2521

Глава Нацбанка объяснил, что будет без траншей МВФ

2020-10-22 16:30 875

МВФ выдал уже более 100 млрд долларов кредитов на борьбу с коронакризисом

2020-09-30 08:12 2539

Стали известны новые сроки прибытия в Украину мониторинговой миссии МВФ

2020-09-24 08:12 2235

Еще новости в разделе "Экономика"

У МВФ есть к Украине три основных вопроса от которых зависит новый транш

2020-11-12 14:14 196

Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курс валют

2020-11-12 12:44 560

Коронакризис: С начала года товарооборот Украины упал на 8 млрд долларов

2020-11-11 14:45 34

Подержанные иномарки из ЕС ударили по украинскому рынку электромобилей

2020-11-11 12:16 89
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

У МВФ есть к Украине три основных вопроса от которых зависит новый транш 2020-11-12 14:14 196
Что происходит с долларом и евро - официальный и реальный курс валют 2020-11-12 12:44 560
Коронакризис: С начала года товарооборот Украины упал на 8 млрд долларов 2020-11-11 14:45 34
Подержанные иномарки из ЕС ударили по украинскому рынку электромобилей 2020-11-11 12:16 89

Лента

19:00 "Плевать на перемирие": армия РФ притащила на Донбасс военную технику, оккупантов четко зафиксировали
18:30 Прожиточный минимум повысят, что будет с пенсиями и зарплатами: "Уже с 1 декабря..."
18:00 Четыре пенсии за сутки: во сколько обходится лечение от коронавируса в "Феофании"
17:30 "Эпицентр" пообещал соблюдать карантин выходного дня, но с нюансами
17:00 Рубан связал «карантин выходного дня» с риском полного локдауна
16:30 В Европе зафиксировали первый случай хантавируса
15:45 Испания вводит обязательное требование к туристам - кому откажут во въезде
15:12 COVID-19 выявлен у тех, кто уже был привит российской вакциной
14:46 С наступлением холодов агрессивность коронавируса растет
14:14 У МВФ есть к Украине три основных вопроса от которых зависит новый транш