Политика "Плевать на перемирие": армия РФ притащила на Донбасс военную технику, оккупантов четко зафиксировали

2020-11-12 19:00 994

 

Для управления незаконными вооруженными формированиями на оккупированных территориях Донбасса находятся российские военные

Об этом сообщила делегация Украины в ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества по вопросам безопасности, сообщает "Укринформ".

Кроме того, в делегации уточнили, что туда привлечены 2,1 тыс. кадровых российских военных.

Они задействованы в подразделениях тыла и боевого обеспечения как военные советники и инструкторы. К сожалению, дома им не сидится, ведь пле

Также, по данным на ноябрь 2020 года, на территории ОРДЛО находятся 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений вооруженных сил РФ, заявили члены украинской делегации.

Несмотря на объявленное с 27 июля перемирие, на временно оккупированной Россией территории Донбасса миссия ОБСЕ фиксирует постоянное перемещение военной техники и неизвестных грузов через неподконтрольные Украине участки границы.

Также ранее сообщалось, что основу российского контингента в Карабахе составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. Военные этой в/ч принимали участие в захвате Крыма и оккупации Донбасса.

 Непонятно после этого, какой они мир могут принести в Карабах, ведь после себя они оставили лишь слезы матерей и жен погибших бойцов ВСУ.
 
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