Названы даты проведения второго тура местных выборов в городах Украины

В Украине в ряде населенных пунктов пройдет повторное голосование на местных выборах. В некоторых городах оно назначено на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.
Второй тур местных выборов состоится 15 ноября в городах:
Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
Краматорск (Донецкая область);
Луцк (Волынская область);
Одесса (Одесская область);
Сумы (Сумская область);
Украинка (Киевская область);
Херсон (Херсонская область).
А 22 ноября повторное голосование пройдет в городах:
Бердянск (Запорожская область);
Днепр (Днепропетровская область);
Дрогобыч (Львовская область);
Львов (Львовская область);
Николаев (Николаевская область);
Никополь (Днепропетровская область);
Полтава (Полтавская область);
Ровно (Ровенская область);
Славянск (Донецкая область);
Ужгород (Закарпатская область);
Черкассы (Черкасская область).
Указано, что повторное голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мероприятий. Избирателям во время проведения голосования необходимо:
обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;
находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;
минимизировать время пребывания в помещении для голосования;
воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;
по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.
Отметим, в Центральной избирательной комиссии заявили о финише установления результатов местных выборов: по состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским главам.
Как писалось ранее, вчера Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.
Напомним также, в среду ЦИК изменил состав Черновицкого теризбиркома, где не могли установить результаты выборов.
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