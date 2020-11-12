Политика Названы даты проведения второго тура местных выборов в городах Украины

2020-11-12 20:00 91

 

В Украине в ряде населенных пунктов пройдет повторное голосование на местных выборах. В некоторых городах оно назначено на 15 ноября, а в некоторых - на 22 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена.

Второй тур местных выборов состоится 15 ноября в городах:

Каменец-Подольский (Хмельницкая область);

Краматорск (Донецкая область);

Луцк (Волынская область);

Одесса (Одесская область);

Сумы (Сумская область);

Украинка (Киевская область);

Херсон (Херсонская область).

А 22 ноября повторное голосование пройдет в городах:

Бердянск (Запорожская область);

Днепр (Днепропетровская область);

Дрогобыч (Львовская область);

Львов (Львовская область);

Николаев (Николаевская область);

Никополь (Днепропетровская область);

Полтава (Полтавская область);

Ровно (Ровенская область);

Славянск (Донецкая область);

Ужгород (Закарпатская область);

Черкассы (Черкасская область).

Указано, что повторное голосование должно проводиться с осуществлением противоэпидемических мероприятий. Избирателям во время проведения голосования необходимо:

обработать руки дезинфицирующими (антисептическими) средствами;

находиться в респираторе или защитной маске. Члены избирательной комиссии могут обратиться к избирателям с просьбой временно снять маску для подтверждения личности;

минимизировать время пребывания в помещении для голосования;

воздержаться от посещения помещений для голосования вместе с детьми;

по возможности для осуществления голосования использовать личную ручку.

Отметим, в Центральной избирательной комиссии заявили о финише установления результатов местных выборов: по состоянию на 12 ноября осталось установить результаты в 11 советах и по 6 городским главам.

Как писалось ранее, вчера Совет национальной безопасности и обороны призвал ЦИК немедленно объявить результаты местных выборов в Украине.

Напомним также, в среду ЦИК изменил состав Черновицкого теризбиркома, где не могли установить результаты выборов.

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