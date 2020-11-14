Политика Кравчук назвал важное условие для встречи Зеленского и Путина

2020-11-14 14:00 154

 

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал о предпосылке для встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера России Владимира Путина.

Как передает Хвиля, об этом он сказал в интервью ТСН.

По словам Кравчука, предпосылкой для встречи Зеленского и Путина может стать украинский «План совместных действий» по урегулированию на Донбассе.

«Я сказал, что это («План совместных действий», - ред.), является, среди прочего, предпосылкой. А сам план имеет более широкую задачу - обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас», - сказал он.

Кравчук также отметил, что для решения данной задачи необходима встреча «нормандской четверки» в Берлине. При этом он заявил, что 13 ноября на видеоконференции политических советников станет понятно, пройдет ли саммит в этом году.

Ранее «Хвиля» писала, что посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас сообщил, что в период второго председательства Литвы в Совете ЕС Украину в 2027 году могли бы объявить страной-кандидатом на присоединение к Европейского Союза.

Напомним, заместитель постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко заявил во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН, что Москва на территории оккупированного Крыма может развернуть ядерный потенциал.

Также сообщалось, что политолог и социолог Виктор Небоженко заявил, что Россия намеренно создает территориальные конфликты для соседних стран, чтобы они были зависимы от политики Кремля.

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