Политика Турция приняла решение отправить военный контингент в Азербайджан

2020-11-18 09:14 119

Парламент Турции проголосовал за предложение президента страны Реджепа Эрдогана об отправке турецких войск в Азербайджан, сообщает Anadolu.

"Место Совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости - гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - говорится в решении.

В тексте документа акцентируется внимание на условиях достигнутой договоренности о прекращении войны в Нагорном Карабахе, а также инициативе Баку по формированию Совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.

Численность войск и сроки их пребывания определит администрация президента Турции. В соответствие со статьей 92-й Конституции Турции, миссия может действовать один год.

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