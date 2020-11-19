Политика В России возмутились из-за новой резолюции ООН по Крыму

2020-11-19 18:00 854

 

Принятый накануне Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции по ситуации на территории временно оккупированного Крыма вызвал бурную реакцию и возмущение в Российской Федерации. О нем, в частности, выразилась в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИДа России Мария Захарова.

"18 ноября третий комитет 75-й сессии ГА ООН принял голосованием инициированный Украиной проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму. Как и в прошлые годы, эта резолюция носит политически ангажированный характер и не имеет ничего общего с реальной ситуацией на полуострове... Крайне политизированный характер резолюции подтверждает и то обстоятельство, что количество воздержавшихся делегаций и тех, кто проголосовал "против" превышает количество тех, кто выступил в поддержку этого документа", - заявила Захарова.

По ее мнению, Россия привержена выполнению своих международных обязательств, а также "готова принимать миссии соответствующих организаций в Крыму, если они направляются в рамках мандата соответствующих структур, в привязке к процедурам, которые могут применяться к посещению России".

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосование в третьем комитете Генассамблеи ООН.

В нем, в частности, признаны незаконными российские органы власти на территории временно оккупированного Крыма.

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