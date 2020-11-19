Политика видео Российскому актеру Гребенщикову запретили въезд в Украину на три года

2020-11-19 21:45 245

 

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Отмечается, что актер приехал в Украину через аэропорт "Борисполь" для участия в съемках в телевизионном проекте.

"Во время пограничного оформления сотрудники Государственной пограничной службы Украины установили, что россиянин незаконно посещал временно оккупированную территорию АР Крым, где принимал участие в съемках. Такими действиями он нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - говорится в пресс-службе.

Между тем, сам артист отказывался признать посещения Крыма, но и объяснить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" свое прошлогоднее пребывание в Крыму также не смог.

Сейчас россиянина вернули обратным рейсом в Беларусь.

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