Политика Новым послом Украины в США может стать экс-министр финансов Маркарова

2020-11-20 11:42 84

Бывший министр финансов Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США. Ее кандидатуру выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщил глава МИД на своей странице в Facebook, в случае согласования кандидатуры Маркаровой на эту должность она станет первым послом в Вашингтоне, которую "хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, и в МВФ".

"Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой ... О том, что Маркарову отправляют лишь выбивать деньги из МВФ, - это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа Посол Украины в США. Это безусловные плюсы", - написал Дмитрий Кулеба.

По данным Кулебы, процедура назначения Маркаровой на должность посла уже запущена, теперь соответствующий указ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, сейчас послом Украины в США является Владимир Ельченко. Министр иностранных дел заявил, что к его работе нет никаких претензий, а его замена происходит только по принципу ротации.

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