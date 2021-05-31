Мир Послом США в Австралии могут назначить 63-летнюю дочь Джона Кеннеди

2021-05-31 10:01

Джо Байден рассматривает кандидатуру дочери Джона Кеннеди 63-летней Кэролайн Кеннеди в качестве претендентки на пост американского посла в Австралии.

По данным Axios, президент США также обсуждает возможность выдвижения вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди Викки на пост главы американского дипломатического представительства в одну из стран Запада.

Как отмечает издание, Байден намерен вернуть в центр внимания самую известную политическую династию Америки и таким образом почтить покойного наставника и друга.

Официальных комментариев от Белого дома по этому поводу не поступало.

Кэролайн Кеннеди известна в первую очередь как дочь 35-го президента США Джона Кеннеди, а уже затем как дипломат, адвокат и писательница. Став первой женщиной-послом США в Японии в 2013 году, она налаживала военные и торговые связи, студенческий обмен между странами. Кэролайн покинула пост незадолго до инаугурации Дональда Трампа.