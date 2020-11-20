Политика Армения начала передавать Азербайджану территории НКР - люди пакуют вещи, жгут дома и бегут

2020-11-20 12:14 49

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 ноября заявил о переходе Агдамского района под контроль Баку. По соглашению Ереван также должен передать Азербайджану западные районы Кельбаджар и Лачин.

"Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы... Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда", - сказал Алиев.

По его словам, армяно-азербайджанский конфликт остался позади.

"Армяно-азербайджанский карабахский конфликт уже остается позади, и это отмечают также международные эксперты", - сказал Алиев и добавил, что Баку "смог добиться своего" и на поле боя, и на политической арене.

В первую очередь в Агдамском районе начнутся работы по разминированию, после чего стартует реализация инфраструктурных проектов.

Также Алиев заявил, что Баку готов установить нормальные отношения со "здравомыслящими силами" в Армении в случае их прихода к власти. По его словам, это будет возможно если армянская сторона "сделает правильный выбор, если они нормализуют отношения с соседями".

В то же время, армянская служба Радио Свобода сообщает, что жители Агдамского района покидают свои дома. Отмечается, что они пакуют вещи в автомобили, прежде чем поджечь оставленные здания.

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