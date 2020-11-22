Политика В 11 городах Украины сегодня пройдут повторные выборы

2020-11-22 09:30 70

ТИК назначили на воскресенье, 22 ноября, повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин, где по итогам первого тура ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос.

В воскресенье, 22 ноября, пройдет повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы в 11 городах Украины. Об этом в субботу, 21 ноября, напомнила Центральная избирательная комиссия.

Жителям городов Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород (Закарпатская обл.), Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.) предстоит избрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, 22 ноября в повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится на 1649 избирательных участках, смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.

Кроме того, 22 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тыс. в 15 регионах состоится повторное голосование на выборах депутатов 47 местных советов. В нем смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

В ЦИК напомнили избирателям о правилах безопасности ввиду сложной эпидемиологической ситуации. Так, на участок необходимо взять маску и пишущую ручку, соблюдать дистанцию. При наличии симптомов простуды проголосовать можно в отдельной кабинке.

Во время проведения второго тура местных выборов для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории избирательных участков и охраны избирательной документации будут привлечены почти 10 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщил заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич, информирует сайт НПУ.

"Реагирование на заявления и сообщения, связанные с избирательными процессом, должно оставаться оперативным. Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведения честных выборов. Мы будем пристально следить за соблюдением законности в день голосования и в период установления результатов выборов", - отметил Фацевич.

В то же время в полиции сообщают, что правоохранители открыли 1154 уголовных производства с начала избирательной кампании (5 сентября - 21 ноября) по местным выборам в Украине.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1154 уголовных производствах: 737 - открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 417 - связаны с избирательным процессом", - говорится в сообщении Нацполиции в субботу.

Как сообщалось, 15 ноября в семи украинских городах прошел второй тур местных выборов. Явка на них составила 24%. Кроме вышеупомянутых городов, мэров выбирали в Сумах, Одессе и Луцке.

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