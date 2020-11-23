Политика Второй тур выборов: снова обнаружены фальшивые бюллетени

2020-11-23 11:43 91

Председатель одной из участковых избирательных комиссий в Бердянске сообщила о несоответствии бюллетеней требованиям избирательного законодательства. Полиция открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Так, глава одной из УИК обнаружила Акт от 20 ноября 2020 о несоответствии бюллетеней требованиям ч.4 ст. 240 Избирательного кодекса Украины.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, предварительные результаты выборов мэра Бердянска показали, что лидером гонки является Валерий Баранов с 51,42%, или 17 284 голосами.

Ранее он уже занимал пост городского головы и запомнился кардинальными переменами.

Во время его работы Бердянск превратился из забытого всеми прибрежного городка в комфортный курорт с красивыми видами, чистыми пляжами, памятниками и прочими туристическими достопримечательностями.

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