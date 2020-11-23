Политика У Байдена назвали наиболее вероятного кандидата на пост госсекретаря США

2020-11-23 13:44 42

Как рассказал человек из ближайшего окружения выигравшего выборы в США Джо Байдена, наиболее вероятным кандидатом на пост госсекретаря США является Энтони Блинкен. Этот человек опытный дипломат, ранее он занимал вторую должность в Госдепартаменте США и был заместителем советника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы.

По данным Reuters, во вторник новоизбранный президент Джо Байден объявит о первых назначениях в своем правительстве. Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в тот день и станет известно о назначении Блинкена.

58-летний Блинкен давно является доверенным лицом Байдена. Во время предвыборной кампании он был одним из ближайших его советников даже по вопросам, выходящим за рамки внешней политики.

Он работал вместе с Байденом в качестве его советника во время его неудачной президентской кампании 2008 года, и был его советником по национальной безопасности, когда тот вступил в должность вице-президента.

Также этот человек руководил аппаратом Демократической партии сенатского комитета по международным отношениям, когда Байден был его председателем.

Известно, что Блинкен работал в Белом доме при президенте-демократе Билле Клинтоне в качестве спичрайтера и стал одним из его помощников по национальной безопасности.

С 2013 по 2015 год при администрации президента Барака Обамы этот чиновник занимал пост заместителя советника по национальной безопасности, с 2015 по 2017 год работал заместителем госсекретаря США.

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