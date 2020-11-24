Политика Новые зарплаты в Кабмине, простым украинцам такие суммы и не снились: "выдали премии за..."

2020-11-24 19:00 203

Некоторые украинские министры за прошлый месяц заработали более 100 тысяч гривен

Как передает Politeka.net, самую большую сумму за октябрь в Кабмине выплатили исполняющему обязанности главы Минобрнауки Сергею Шкарлету - 105 176 тысячи гривен, учитывая отпускные и финансовую помощь на лечение. Зарплаты членов правительства приводит портал "Слово и дело", по его данным премьер Денис Шмыгаль получил чуть больше 54 тысяч гривен.

Немалые деньги, 103 639 гривен выплатили министру Олегу Немчинову, в эту сумму вошли отпускные и денежное пособие на отдых. Более 70 тысяч гривен выдали главе МИД Дмитрию Кулеба, а также министру обороны – Андрею Тарану, руководителю Минздрава – Максиму Степанову и министру инфраструктуры Владиславу Криклию.

Самая маленькая зарплата оказалась у министра соцполитики Марины Лазебной - 30 997 гривен. Примечательно, что четыре ее заместителя получили намного больше за счет надбавок, денежной помощи на решение бытовых вопросов и выплатам по временной нетрудоспособности, каждый из них заработал более 100 тысяч гривен за месяц.

Среди заместителей в Кабмине самую большую зарплату выплатили Анатолию Петренко из Минобороны – 133 432 гривны. Заместителям в МИДе за октябрь выдали премии за проделанную работу в размере около 40 тысяч. По результатам отчета о выполненных задачах за третий квартал премировали также замминистра развития общин и территорий.

Стоит напомнить, что после того, как в августе Конституционный суд Украины отменил карантинные ограничения зарплат чиновников, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что зарплаты в Кабмине не превысят пяти средних заработных плат по Украине.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире