Политика Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил передачу власти новому президенту Джо Байдену

2020-11-25 12:15 56

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Государственный департамент начал процесс передачи дел избранному президенту Джо Байдену.

Он отметил, что сделает все, что "требуется согласно закона".

Процесс передачи дел начался после того, как это разрешила Администрация общих служб (GSA).

"Сегодня мы начали процесс, выполняя решение GSA, и сделаем все, что требуется по закону. Мы добьемся этого", - сказал Помпео.

Это означает, что у команды Байдена теперь будут федеральные средства и официальный офис для осуществления его перехода до тех пор, пока он не вступит в должность 20 января. 

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