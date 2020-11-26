Политика Франция потребовала вывода армии Азербайджана с территории Нагорного Карабаха

2020-11-26 10:39 175

Сенат Франции большинством голосов поддержал резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха, сообщает RFI.

"Сенат Франции осуждает военную агрессию Азербайджана, проведенную при поддержке турецких властей и иностранных наемников и требует немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-Карабахском регионе с 27 сентября 2020 года", - говорится в резолюции.

За документ отдали свои голоса 305 сенаторов, против — 1, еще 30 воздержались.

Инициаторами рассмотрения резолюции выступили депутаты правой партии "Республиканцы", центристы (фракция UDI-Union centriste), Соцпартия, фракция CRCE (в основном, состоящая из коммунистов) и экологисты.

Документ не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер. В преамбуле резолюции указывается, что она предложена для принятия с учетом статьи 34–1 Конституции Франции, Североатлантического договора 1949 г., соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 12 мая 1994 и соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020.

Как сообщил телеканал Public Senat, накануне голосования, в комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента Франции "за закрытыми дверями" заслушали послов Армении и Азербайджана.

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