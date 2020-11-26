Политика МИД Беларуси внезапно вызвал посла Украины и вручил ему ноту протеста: названа причина

2020-11-26 21:00 161

В четверг, 26 ноября, в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь послу Украины Игорю Кизиму вручили ноту МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с "антибелорусскими акциями" возле дипломатических учреждений Беларуси в Украине.

Об этом сказано на официальном сайте МИД Беларуси.

От Украины требуют обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии.

"Послу выражена крайняя озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны", - сказано в сообщении.

В заявлении МИД Беларуси сказано о том, что действия "радикальных элементов" у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования и безопасности сотрудников Посольства и членов их семей. Кроме того, белорусские дипломаты обратили внимание на митинги возле почетного консульства Республики Беларусь во Львове, которые называют провокациями и актами вандализма.

Напомним, что перед посольством Республики Беларусь в Украине установили памятник жертвам режима Александра Лукашенко. Неравнодушные украинцы установили крест, а рядом с ним украсили деревья ленточками национального бело-красно-белого флага Беларуси.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире