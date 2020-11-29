Политика В России отказались обменивать пленных до Нового года и поставили ультиматум

2020-11-29 13:00 126

Представители России, близкие к переговорному процессу по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявили, что обмена пленными между "республиками" Донбасса и Киевом вплоть до Нового года не произойдет. Провести обмен до конца года ранее призывал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

В отсрочке обмена в России обвинили официальный Киев.

"Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", - сказала глава рабочей группы "ЛНР" Ольга Кобцева.

В то же время представители "ЛДНР" пока не раскрывают, сколько людей хотели бы обменять.

"Быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается. Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается", - объяснил причину этого источник в российской делегации в ТКГ.

А глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в преследовании уже освобожденных лиц.

"Украинские обязательства прекратить преследование уже освобожденных лиц не выполнены. Процедуры предыдущих обменов нельзя считать завершенными", - сказал Грызлов.

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