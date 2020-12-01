Политика ЕС в годовом отчете жестко раскритиковал реформы в Украине

2020-12-01 19:00 91

 

Европейский Союз сегодня опубликовал годовой отчет о реализации Украиной реформ, в соответствии с Соглашением об ассоциации "Украина-ЕС" за последний год. В отчете отмечается как прогресс в выполнения реформ, так и вызовы, которые стоят перед страной, включая конституционный кризис, передает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Еврокомиссии.

"Несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина продолжала продвигаться по пути реформ. Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в том, что касается верховенства закона. Украинский народ этого ожидает", - отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варга добавил, что "ЕС будет продолжать поддерживать Украину в продвижении программы реформ, чтобы полностью реализовать и воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации, а также смягчить негативное влияние кризиса, вызванного коронавирусом".

"Мы ожидаем, что Украина будет поддерживать общие ценности демократии, верховенства закона, уважения международного права и прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Наша общая цель - поддержать стратегическую ориентацию Украины на более тесную интеграцию с Европейским Союзом", - отметил еврокомиссар.

Так, в отчете подчеркивается форсированная законодательная деятельность в первые месяцы работы нового парламента и правительства Украины, что отражало ожидания граждан Украины.

Отмечается, что ключевые реформы, такие как банковские и земельный - также продвинулись, несмотря на пандемию коронавируса.

"В сферах правосудия, верховенства закона и борьбы с коррупцией произошло несколько положительных сдвигов, в частности: Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес свои первые вердикты, сотрудничество между НАБУ и САП улучшилась, но количество обвинительных приговоров по расследованиям коррупции пока остается низким. В то же время, недавние решения Конституционного суда Украины поставили под сомнение достижения страны в борьбе с коррупцией и подтвердили, что серьезная судебная реформа остается жизненно важной. Судебное преследование за мошенничество с ПриватБанком на сумму 4,6 млрж евро также не завершено", - подчеркнули в ЕС.

Кроме того, указывается, что после принятия закона о банковском урегулировании, важно обеспечить независимость Нацбанка и поддержать долгосрочную финансовую стабильность, несмотря на отставку главы Национального банка (Якова Смолия - ред.) в июле.

В отчете подчеркивается прогресс, достигнутый Украиной в цифровом секторе. Также приветствуется реформа децентрализации.

"Дальнейшие согласованные усилия потребуются также в таких секторах, как энергетика, корпоративное управление государственными предприятиями, а также в области судебной реформы и верховенства закона в более широком смысле, где граждане Украины явно нуждаются в прогрессе. Европейский Союз продолжит поддерживать Украину в ее комплексной программе реформ", - заявили в ЕС.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина рассчитывает усилить сотрудничество с Европейским Союзом через приобщение к новым инициативам блока.

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