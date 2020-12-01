Политика Украина надеется получить план действий по членству в НАТО в 2021 году

2020-12-01 20:00 56

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить план действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) на следующем саммите Альянса в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года», - сказал министр.

Таран сообщил, что сегодня курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины, а цель быстрого получения ПДЧ зафиксирована в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.

«Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантической безопасности и стабильности, в частности, в Черноморском регионе», - добавил Таран.

Ранее мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО сообщил, что альянс продолжит увеличивать военное присутствие в Черноморском регионе.

Также мы писали, что схема подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного образования будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для определения уровня владения английским языком. Необходимость его изучения связана с приближением к стандартам НАТО.

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