Политика Нардепы к Новому году получат на зарплаты своих помощников более чем по 100 тысяч грн

2020-12-03 20:30 49

Верховная Рада Украины приняла изменения в постановление "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины", которые позволяют каждому члену парламента выплатить своим помощникам и консультанта в декабре около 100 тыс. грн.

За соответствующее решение в ходе заседания в четверг, 3 декабря, проголосовали 289 народных депутатов.

Так, документ №4449 получил на 63 голоса больше, чем необходимый минимум (226). Исходя из принятого решения третий пункт постановления "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" дополнен абзацем вторым: "Временно в период с 1 по 31 декабря 2020 года установить месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата в размере 50 прожиточных минимумов (109 тыс. 450 грн - Ред), установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2020 года".

В пояснительной записке отмечают, что данное решение не требует дополнительного финансирования, потому что это неиспользованный остаток средств по бюджетной программе 2Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады".

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