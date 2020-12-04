Мир Facebook будет удалять посты, касающиеся определенной информации о вакцине от Covid-19

2020-12-04 08:28 119

Facebook намерен удалять ложную информацию о вакцине от Covid-19, чтобы противостоять потоку дезинформации, связанной с коронавирусом.

Как сообщили в ФБ, в ближайшие недели социальная сеть начнет удалять любые публикации в Facebook или Instagram с неправдивой информацией о вакцине, которая была опровергнута экспертами в сфере здравоохранения.

"Например, мы удалим ложные утверждения о том, что вакцины от COVID-19 содержат микрочипы или какие-то другие компоненты, которые не входят в официальный список ингредиентов вакцины", - говорится в сообщении Facebook

Интересно, что с начала пандемии ФБ уже удалил 12 миллионов постов, содержащих дезинформацию о коронавирусно1й болезни. Среди удаленных двже был пост президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что дети практически неуязвимы к коронавирусу.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

Twitter и Facebook отдадут Джо Байдену президентские аккаунты Трампа

2020-11-24 08:11 357

Кандидат в мэры Одессы Николай Скорик слетал в Москву, чтобы привиться российской вакциной от COVID-19

2020-11-13 13:25 11907

Facebook заблокировал группу, в которой собирались сторонники Трампа

2020-11-09 10:14 1021

Глава СНБО заявил об угрозе национальной безопасности со стороны госорганов власти

2020-10-29 15:12 862

Еще новости в разделе "Мир"

фото Обама пояснил, почему на роль себя в биографическом фильме выбрал рэпера Дрейка

2020-12-04 10:11 77

Facebook будет удалять посты, касающиеся определенной информации о вакцине от Covid-19

2020-12-04 08:28 119

В ЕС продлили режим чрезвычайного положения - жесткие ограничения будут действовать до...

2020-12-03 08:39 154

фото ДТП в Трире: Бездомный немец на авто намеренно сбивал пешеходов - много жертв и пострадавших

2020-12-02 12:15 182
Все статьи раздела "Мир"

Мир

фото Обама пояснил, почему на роль себя в биографическом фильме выбрал рэпера Дрейка 2020-12-04 10:11 77
Facebook будет удалять посты, касающиеся определенной информации о вакцине от Covid-19 2020-12-04 08:28 119
В ЕС продлили режим чрезвычайного положения - жесткие ограничения будут действовать до... 2020-12-03 08:39 154
фото ДТП в Трире: Бездомный немец на авто намеренно сбивал пешеходов - много жертв и пострадавших 2020-12-02 12:15 182

Лента

13:42 Сколько будет стоить вакцинация украинцев от коронавируса - Минздрав озвучил цифры
13:14 Предпринимателям выдадут по 8 тыс. грн компенсаций за карантин - принят новый законопроект
12:39 Жесткий карантин в Украине введут в первых числах января - названы даты, причины и условия
12:16 Каким будет реальный курс доллара и евро в Украине на ближайшие дни
фото 11:38 SaveФОП: Предприниматели перекрыли центр Киева и требуют отменить кассовые аппараты и карантин
11:15 Что на самом деле думают украинцы о введении локдауна на новогодние праздники
10:37 Вспышка коронавируса в Украине: суточное число новых случаев Covid-19 превысило 15 тысяч
фото 10:11 Обама пояснил, почему на роль себя в биографическом фильме выбрал рэпера Дрейка
09:41 В Минздраве признались, чего ждали от карантина выходного дня и что получили в итоге
09:12 Сделка со следствием: Осужденный по делу Гандзюк Игорь Павловский вышел на свободу