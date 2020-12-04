Мир Facebook будет удалять посты, касающиеся определенной информации о вакцине от Covid-19

2020-12-04 08:28 119

Facebook намерен удалять ложную информацию о вакцине от Covid-19, чтобы противостоять потоку дезинформации, связанной с коронавирусом.

Как сообщили в ФБ, в ближайшие недели социальная сеть начнет удалять любые публикации в Facebook или Instagram с неправдивой информацией о вакцине, которая была опровергнута экспертами в сфере здравоохранения.

"Например, мы удалим ложные утверждения о том, что вакцины от COVID-19 содержат микрочипы или какие-то другие компоненты, которые не входят в официальный список ингредиентов вакцины", - говорится в сообщении Facebook

Интересно, что с начала пандемии ФБ уже удалил 12 миллионов постов, содержащих дезинформацию о коронавирусно1й болезни. Среди удаленных двже был пост президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что дети практически неуязвимы к коронавирусу.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире