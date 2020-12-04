Политика Скандал с публикацией в Польше календаря с "российским" Крымом получил продолжение

2020-12-04 15:27 728

Посольство Украины в Польше направило ноту в МИД Польши из-за публикации "российского" Крыма в календаре на 2021 год от Религиозного Объединения мусульман Польши, заявил посол Андрей Дещица.

Как сообщает Укринформ, в украинском дипведомстве недовольны тем, что после удаления надписи "Российская Федерация" в электронной версии календаря запись о территориальной принадлежности к нашей стране так и не появилась.

По словам дипломата, посольство Украины сначала обратилось с письмом в Религиозное Объединение мусульман Польши с просьбой об исправлении ошибки. С письмом похожего содержания в организацию обратился и член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов.

Тогда Объединение мусульман Польши сделало заявление с извинениями за ошибку и внесло изменения в электронную версию календаря.

"Но эти изменения мы считаем не полностью корректными, они не до конца отражают позицию Украины, а также и Польши, где эта организация официально зарегистрирована", - подчеркнул Дещица.

В связи с этим украинское посольство в Польше направило второе письмо в религиозное объединение мусульман. Там содержится просьба указать в календаре принадлежность Крыма к Украине, а также обратиться к институтам, куда уже был разослан календарь, с сообщением о том, что эти ошибки исправлены, а позиция Объединения мусульман Польши базируется на признании Крыма частью Украины.

"В связи с тем, что ответа нет, мы направили ноту в МИД Польши, изложив свою позицию. Официальная позиция Польши является однозначной: Варшава признает Крым территорией Украины, не признает и осуждает оккупацию Крыма ", - добавил Дещица.

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