Политика Байден выдвинул кандидата на пост главы Пентагона и пояснил почему стоит нарушить закон

2020-12-10 09:14 77

Новый президент США Джозеф Байден, который официально вступит в должность 20 января, выдвинул отставного генерала Ллойда Остина кандидатом на пост министра обороны.

В статье демократа, опубликованной в The Atlantic, Байден отмечает: "Нам нужен проверенный руководитель, который соответствует тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся".

Байден заявил, что Остин ранее "сыграл ключевую роль в возвращении 150 тысяч американских военных", которые участвовали в боевых действиях в Ираке.

"Для этого потребовалось больше, чем навыки и стратегия опытного солдата, – полагает Байден. – Остину нужно было заниматься дипломатией, выстраивать отношения с нашими партнерами в Ираке и во всем регионе. Он выступил в роли государственного деятеля, с честью и достоинством представлял нашу страну и прежде всего уделял внимание своим людям".

"Сегодня я снова прошу Ллойда Остина выполнить задачу для страны – на этот раз в качестве кандидата на пост министра обороны США. Я знаю, что он отлично справится", – добавил Байден.

Остин оставил военную службу более четырех лет назад, и Байден отметил, что по американским законам должно пройти семь лет после отставки военного прежде, чем он может стать министром обороны. Однако он выразил надежду , что сенаторы в данном случае сделают для Остина исключение.

Напомним, в 2013-2016 годах Остин возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в сферу ответственности которого входят в том числе Ближний Восток и Северная Африка.

В случае утверждения Сенатом Конгресса США Остин станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.

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