Политика Дочь Юлии Тимошенко родила третьего ребенка

2020-12-09 17:00 168

Нардеп и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в очередной раз стала бабушкой. Ее дочь Евгения родила сына. Это уже третий ее ребенок.

Об этом в Facebook написала бывшая депутат Киевсовета от "Батькивщины" Татьяна Мелихова.

"Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына — брата своим двоим детям. Рада такой замечательной новости! Искренне желаю здоровья, гармонии и всех благ Женечке, ее мужу Артуру и всей семье. Пусть мальчик растет здоровым, смелым, жизнерадостным, общительным, любознательным и целенаправленным", — отметила Татьяна Мелихова.

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