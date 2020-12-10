Политика Вступил в силу закон об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов

2020-12-10 12:16 56

В Украине вступили в силу некоторые пункты закона № 1017-IX по либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога. Отсрочка вводится до 1 января 2022 года обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога 2–4 групп и объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Отмена штрафных санкций за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров.

И продление на год (до 1 января 2022 года) применения пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона относительно использования регистраторов расчетных операций (программных регистраторов расчетных операций) во время проведения расчетных операций.

Также из закона исключаются нормы по применению механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

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