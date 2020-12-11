Политика Нидерланды выдворили сотрудников посольства РФ, которых заподозрили в шпионаже

2020-12-11 12:43 77

МИД Нидерландов решил выдворить из страны двух сотрудников посольства РФ, которые были заподозрены в шпионаже в сфере высоких технологий. 

"Оба они объявлены персонами нон грата", -  сообщает Deutsche welle со ссылкой на заявление нидерландского внешнеполитического ведомства.

Подозреваемым в шпионаже российским дипломатам дали две недели на то, чтобы они покинули Королевство.

По информации нидерландского МВД, деятельность двух сотрудников Службы внешней разведки РФ пресекла Служба общей разведки и безопасности Нидерландов. Как оказалось, они были аккредитованы в российском посольстве.

Напомним, это уже не первый случай выдворения из страны шпионов из РФ. В 2018 году власти Королевства выслали четырех предполагаемых российских граждан, которых подозревали в попытках взломать сеть Организации по запрещению химического оружия в Гааге.

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