Политика Пение гимна Венгрии: СБУ открыла дело о госизмене

2020-12-13 10:00 49

 

Действия депутатов ОТГ подпадают под статьи о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, о госизмене и подделке документов, заявили в СБУ.

Служба безопасности Украины открыла производство по трем статьям Уголовного кодекса в связи с исполнением гимна Венгрии новоизбранными депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады Закарпатской области после принятия ими присяги.

Об этом в субботу, 12 декабря, сообщило агентство Українські Новини со ссылкой на источник в ведомстве.

"Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 111 (госизмена) и части 3 статьи 358 (подделка документов)", - указано в сообщении.

При этом подробности дела не раскрываются, поскольку относятся к тайне досудебного расследования.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что поскольку Венгрия - страна-сосед, член НАТО и член Евросоюза, то ссориться с ней не стоит. Но Венгрия должна уважать законодательство и национальные интересы Украины, подчеркнул он.

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