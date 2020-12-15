Политика Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса

2020-12-15 11:42 91

Верховная Рада 15 декабря продлила на год закон о об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Такое решение поддержали 304 депутата.

Таким образом в законе изменили сроки его действия - до 31 декабря 2021 года.

Закон по неподконтрольному Донбассу действует до 31 декабря 2020 года. В прошлом году его продлили 18 декабря. Его продлевают с 2014 года.

Напомним, в Офисе президента ранее сообщали, что подготовили новый законопроект об особом статусе Донбасса, который включает формулу Штайнмайера. Его должны согласовать в нормандском формате.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Бюджет-2021 и Особый статус Донбасса - Какие законопроекты рассмотрит Верховная Рада 15 декабря

2020-12-15 08:10 126

Венецианская комиссия обнародовала схему завершения конфликта с Конституционным судом

2020-12-10 10:15 196

Локдаун в Украине уже близок - названа точная дата, когда Верховная Рада усилит карантин

2020-12-02 13:16 434

Киев не станет переписывать Конституцию Украины для статуса Донбасса

2020-09-18 11:42 1310

Еще новости в разделе "Политика"

Рада восстановила полномочия НАПК по мониторингу деклараций чиновников и судей КСУ

2020-12-15 12:15 63

Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса

2020-12-15 11:42 91

Бюджет-2021 и Особый статус Донбасса - Какие законопроекты рассмотрит Верховная Рада 15 декабря

2020-12-15 08:10 126

Кравчук заявил о возможном уходе из "игры в прятки" по Донбассу

2020-12-14 20:30 224
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Рада восстановила полномочия НАПК по мониторингу деклараций чиновников и судей КСУ 2020-12-15 12:15 63
Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса 2020-12-15 11:42 91
Бюджет-2021 и Особый статус Донбасса - Какие законопроекты рассмотрит Верховная Рада 15 декабря 2020-12-15 08:10 126
Кравчук заявил о возможном уходе из "игры в прятки" по Донбассу 2020-12-14 20:30 224

Лента

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 13:38 Акция SaveФоп переросла в Майдан? Полиция применила газ и блокирует установку палаток - ОНЛАЙН
13:11 Бесплатно вакцину от коронавируса получат менее половины украинцев
12:43 За первый день заявки на получение 8 000 грн подали 33 тысяч украинских предпринимателей
12:15 Рада восстановила полномочия НАПК по мониторингу деклараций чиновников и судей КСУ
11:42 Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса
фото 11:14 Предприниматели заблокировали правительственный квартал Киева
КАРТА 10:39 Мокрый снегопад, слякоть и гололед - прогноз погоды на сегодня
ПОЛНЫЙ СПИСОК 10:11 Купить елку в Киеве можно с 17 декабря - в столице открываются 178 новогодних базаров
09:40 За сутки от коронавируса выздоровело в два раза больше украинцев, чем заразилось
09:12 Как переносятся новогодние и рождественские выходные в январе 2021 - календарь