Политика Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса

2020-12-15 11:42 91

Верховная Рада 15 декабря продлила на год закон о об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Такое решение поддержали 304 депутата.

Таким образом в законе изменили сроки его действия - до 31 декабря 2021 года.

Закон по неподконтрольному Донбассу действует до 31 декабря 2020 года. В прошлом году его продлили 18 декабря. Его продлевают с 2014 года.

Напомним, в Офисе президента ранее сообщали, что подготовили новый законопроект об особом статусе Донбасса, который включает формулу Штайнмайера. Его должны согласовать в нормандском формате.

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