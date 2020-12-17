Политика Нардепы освободили себя от работы в Раде на все время январского карантина

2020-12-17 14:12 70

Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания во время локдауна. Соответствующее постановление № 4501 нардепы приняли на заседании.

"Внести изменения в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года № 792-IX, относительно работы Верховной Рады Украины в январе 2021 года", - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, с 11 по 15 января и с 18 по 22 января нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (группах).

Неделя с 25 по 29 января будет пленарной:

  • 25 января – заседание Согласительного совета. Самостоятельная работа народных депутатов Украины, связанная с осуществлением депутатских полномочий
  • 26 января – пленарное заседание
  • 27 января – пленарное заседание. Работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)
  • 28 января – пленарное заседание
  • 29 января – час вопросов к правительству. Пленарное заседание. Закрытие сессии

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фото Верховная Рада назначила Лещенко новым министром агрополитики и продовольствия 2020-12-17 13:44 133
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