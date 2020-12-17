Нардепы освободили себя от работы в Раде на все время январского карантина

Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания во время локдауна. Соответствующее постановление № 4501 нардепы приняли на заседании.
"Внести изменения в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного Постановлением Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года № 792-IX, относительно работы Верховной Рады Украины в январе 2021 года", - говорится в тексте постановления.
Согласно документу, с 11 по 15 января и с 18 по 22 января нардепы будут работать в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (группах).
Неделя с 25 по 29 января будет пленарной:
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