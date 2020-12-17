Политика Путин заявил, что РФ продолжит наращивать поддержку Донбасса

2020-12-17 17:00 119

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о намерении РФ продолжит наращивать поддержку отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Во время итоговой пресс-конференции глава российского государства заявил, что урегулирование военного конфликта на Донбассе неизбежно, однако когда это точно произойдет, непонятно.

Также Путин отметил, после нормандского саммита в Париже в прошлом году удалось добиться прекращения огня и обмена пленными. Однако до сих пор ничего не разблокировано в социальной и экономической сферах, а также в рамках политического урегулирования.

"На мой взгляд, урегулирование неизбежно. Вопрос только, когда? Это в значительной степени зависит от сегодняшних украинских властей. Ну а мы, Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается поддержания производства, решения вопросов социального и инфраструктурного характера. Будем двигаться по этому направлению", - заявил Путин.

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