Кулеба: Дипломаты РФ отказываются от контактов

После первого разговора с Лавровым в российском МИД "что-то сломалось" и контактов больше нет, пожаловался Кулеба.
Российский МИД отказывается контактировать с украинской стороной, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.
Кулеба говорит, что после первого разговора с министром Сергеем Лавровым в российском МИД "что-то сломалось".
"И никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим, ни в нормандском формате, ни в двустороннем формате", - отметил он.
Кулеба добавил, что остутсвие контактов с российскими дипломатами его не расстраивают, но ему обидно.
"Когда он не ответил на мой звонок относительно обострения на Донбассе, я не расстроился, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить. Министры иностранных дел должны оставаться каналом коммуникации", - добавил глава МИД.
Напомним, накануне представитель РФ Борис Грызлов проигнорировал встречу Трехсторонней контактной группы.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире