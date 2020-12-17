Политика Кулеба: Дипломаты РФ отказываются от контактов

2020-12-17 22:00 70

 

После первого разговора с Лавровым в российском МИД "что-то сломалось" и контактов больше нет, пожаловался Кулеба.

Российский МИД отказывается контактировать с украинской стороной, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ.

Кулеба говорит, что после первого разговора с министром Сергеем Лавровым в российском МИД "что-то сломалось".

"И никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим, ни в нормандском формате, ни в двустороннем формате", - отметил он.

Кулеба добавил, что остутсвие контактов с российскими дипломатами его не расстраивают, но ему обидно.

"Когда он не ответил на мой звонок относительно обострения на Донбассе, я не расстроился, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить. Министры иностранных дел должны оставаться каналом коммуникации", - добавил глава МИД.

Напомним, накануне представитель РФ Борис Грызлов проигнорировал встречу Трехсторонней контактной группы.

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