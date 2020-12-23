Мир При передаче Джо Байдену аккаунтов Трампа в Twitter подписчики будут обнулены

2020-12-23 13:42 119

При передаче аккаунтов Twitter администрации президента США Дональда Трампа его преемнику Джо Байдену подписчики будут аннулированы, заявили в Twitter, передает Axios.

В день инаугурации нового президенте 20 января 2021 года Twitter передаст официальные аккаунты Белого дома, такие как @WhiteHouse, @LaCasaBlanca, @POTUS, @VP, @PressSec и @Flotus, новой администрации.

Компания уведомит подписчиков этих аккаунтов о процессе архивирования и предложит им возможность следить за новыми аккаунтами администрации Байдена через Twitter.

"Например, люди, которые подписаны на @WhiteHouse, будут уведомлены о том, что учетная запись была заархивирована как @WhiteHouse45, и им будет предоставлена возможность следить за новой учетной записью @WhiteHouse", - добавили в Twitter.

Отметим, что ранее член штаба Байдена Роб Флаэрти заявил, что избранный президент останется без подписчиков после передачи ему аккаунта в Twitter.

"В 2016 году администрация Трампа получила всех подписчиков президента Обамы в Twitter на @POTUS и @WhiteHouse (...). В 2020 году Twitter сообщил нам, что на данный момент администрация Байдена должна будет начать с нуля", - написал он в Twitter.

Напомним, в день инаугурации институциональные аккаунты Белого дома будут переданы новому президенту США. Twitter передаст Байдену аккаунты президента США даже если Трамп будет против. Трамп сможет сохранить свой личный аккаунт @realdonaldtrump, у которого более 88 млн подписчиков, но некоторые из функций защиты, которые он имел как лидер США, будут отключены.

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