Политика Кабмин намерен выпрашивать 20 миллиардов долларов и инвесторов для Донбасса

2020-12-23 18:00 84

Для минимального восстановления Донбасса понадобится 20 миллиардов долларов. Единственным выходом в правительстве считают привлечение инвесторов.

Правительство утвердило концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей, которая ляжет в основу соответствующей стратегии. Об этом в среду, 23 декабря, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает Корреспондент.

Он отметил, что концепция экономического развития Донбасса является основой для экономического восстановления территорий.

"Эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательную площадку для привлечения инвестиций. В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики и др", - написал Шмыгаль.

Реализации концепции должна быть подготовлена в шестимесячный срок Министерством реинтеграции совместно с центральными и местными органами власти.

Тем временем вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на заседании Кабмина сообщил, что для минимального восстановления Донбасса понадобится 20 миллиардов долларов.

"Понятно уже сейчас, что цифры астрономические и решить эти задачи за счет средств бюджета, денег кредиторов и доноров невозможно", - сказал Резников, добавив, что единственным выходом он видит - привлечение инвесторов.

Напомним, накануне Резников заявил, что Украина в вопросе мирного урегулирования конфликта ситуации на Донбассе уже сейчас работает по плану Б, который заключается в работе над реинтеграцией ОРДЛО еще до того, как Россия выведет оттуда войска.

Напомним, что ранее Песков назвал Донбасс "отторгнутым" Украиной. Жители Донбасса уже не первый год живут в условиях жесточайшей блокады, считает спикер Кремля.

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