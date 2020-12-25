Из фильмотеки Netflix исчезли все ленты, в которых снимался Джонни Депп

В американской библиотеке Netflix не обнаружено ни одного фильма, в которых сыграл голливудский актер Джонни Депп.
Как сообщает издание The Geekbuzz, этому может быть два объяснения.
Либо произошло простое совпадение и компания занялась обновлением контента.
Ну или же таким образом Netflix отреагировал на проигрыш актером суда о клевете, согласно решению которого, утверждения издания The Sun, назвавшего Деппа "человеком, избивавшим жену", соответствуют действительности.
Отметим, что на данный момент фильмов с Деппом в американской библиотеке компании нет.
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