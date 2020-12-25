Мир Из фильмотеки Netflix исчезли все ленты, в которых снимался Джонни Депп

2020-12-25 15:28 70

В американской библиотеке Netflix не обнаружено ни одного фильма, в которых сыграл голливудский актер Джонни Депп.

Как сообщает издание The Geekbuzz, этому может быть два объяснения.

Либо произошло простое совпадение и компания занялась обновлением контента.

Ну или же таким образом Netflix отреагировал на проигрыш актером суда о клевете, согласно решению которого, утверждения издания The Sun, назвавшего Деппа "человеком, избивавшим жену", соответствуют действительности.

Отметим, что на данный момент фильмов с Деппом в американской библиотеке компании нет.

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Мир

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