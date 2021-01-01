Политика Стало известно, чем Джо Байден займется сразу же после своей инаугурации

2021-01-01 09:11 56

Победивший в президентской гонке но еще не вступивший в должность Джо Байден (Коллегия выборщиков отдала 306 голосов при необходимых 270) впервые назвал неотложные задачи, которые поставит перед своей  администрацией.

"Нам предстоит безотлагательно заняться работой. Предстоит обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде", - заявил Байден в ходе выступления в Уилмингтоне штата Делавэр, которое транслировал сайт Байдена Biden-Harris Transition.

Также демократ прокомментировал решение Коллегии выборщиков по выборам, утвердившее его победу.

"Демократия восторжествовала в сражении за дух Америки. Народ проголосовал. <...> Объективность наших выборов сохранена", - отметил он и вновь осудил попытки республиканца Дональда Трампа оспорить результаты всеобщих выборов.

Напомним, инаугурация нового президента США  состоится 20 января. После принятия присяги Джо Байден будет считаться не просто победителем выборов, а уже полноправным президентом США.

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